ميسي يتألق أمام زملائه في التدريبات بعد تتويجه بـ"الكرة الذهبية" السادسة









اسماء السيد - رغم تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني في العمر وتجاوزه 32 عاماً، إلا ان أداءه الفني يؤكد بأنه لا يزال بعيداً عن سن الاعتزال، خاصة بعدما حقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ كرة القدم بتتويجه بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة.

ونشر موقع "جيف مي سبورت" مقطع فيديو يظهر فيه ميسي وهو يتألق أمام زملائه في تدريبات الفريق ومن بينهم الحارس الألماني تير شتيغن ويقدم فاصلاً من المراوغات الفنية المتميزة، ويؤكد دقة تصويباته على المرمى، وذلك بعد ساعات قليلة من تتويجه بالكرة الذهبية السادسة.

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وظهر ميسي في "مقطع الفيديو" غير متأثر بتقدمه في السن، مؤكداً بأنه لا يزال قادراً على التسديد بقوة من بعيد، وأنه لا يزال يحتفظ برشاقته التي تمكنه من مراوغة واختراق التكتلات الدفاعية.

يشار الى أن هذا الأداء الكبير الذي أظهره ميسي في الحصص التدريبية ، قد منح جماهير برشلونة تفاؤلا كبيراً برؤيته يواصل التألق لمواسم آخر ، ليساعد الفريق على تحقيق العديد من الألقاب والبطولات وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا.

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