شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: علاقة أحمد على انتهت بالمقاولون ولا نفكر فى ضمه مجددا والان مع تفاصيل الخبر
وقال عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " أحمد علي هو من توجه لإدارة بيراميدز وطلب منهم سداد الشرط الجزائي في عقده مع المقاولون رغم أنه كان هداف الدوري معنا ولا يمكن أن يعود لصفوف الفريق بعد هذا التصرف".
يذكر أن أحمد علي على خلاف شديد خلال تلك الفترة مع الفرنسي ديسابر المدير الفني لبيراميدز.
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