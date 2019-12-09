شكرا لقرائتكم خبر عن اضحك مع سعد سمير وحسام عاشور فى تحدى للمعلومات العامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو للثنائى سعد سمير وحسام عاشور لاعبى الفريق الأحمر خلال تحدى بينهما فى بعض الأسئلة عن معرفة المعلومات العامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادى دجلة الأربعاء المقبل فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدورى الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للمرحلة المقبلة، ويمتلك الأهلي 12 نقطة فى الدورى بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربى وأسوان والجونة.

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