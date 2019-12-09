شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم نواذيبو 6 / 0 ويتربع على عرش مجموعته بالكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على نواذيبو الموريتانى بنتيجة 6/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز محمد فاروق هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 10 من ضربة ثابتة، ثم أحرز إيريك تراورى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 32 من ضربة رأس متقنة، وأحرز الغانى جون أنطوى الهدف الثالث لبيراميدز بالدقيقة 52، ثم أحرز محمد فاروق هدفه الثانى والرابع لفريقه فى الدقيقة 56، وأحرز الإيفوارى ويلفريد كانون الهدف الخامس فى الدقيقة 75، وسجل تراورى الهدف السادس فى الدقيقة 84، ليحصد بيراميدز ثلاث نقاط هامة فى مشواره بالكونفدرالية.

وشهدت الدقيقة 65 عودة عبد الله السعيد قائد بيراميدز للمشاركة مع فريقه بدلاً من محمد فاروق، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى عظمة الفخذ خلال تواجده فى معسكر المغرب.

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بيراميدز بدأ مباراته بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون، خط الوسط: إسلام عيسي - محمد فاروق - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوى.

وضم تشكيل نواذيبو كلاً من.. حراسة المرمى: عبدوه المجيد ندياي، الدفاع: مصطفى جبريل – عبد الله سي – عمر منجاني – محمد واد، فى الوسط: عبد الله جاي – ماندلا كونتيه – جاكوب إزيكيل، فى الهجوم: هيميا تانجى – بوباكار باجيلي – ماهماني سيسيه.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وكان بيراميدز حقق الفوز خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبعد الفوز على نواذيبو الموريتانى ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 6 معتلى جدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن المصرى البورسعيدى صاحب المركز الثانى بنفس رصيد النقاط، وإينوجو رينجرز فى المركز الثالث بدون نقاط، ونواذيبو فى المركز الرابع بدون نقاط أيضًا.