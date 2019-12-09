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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، براعم السباحة بالنادي مواليد 2010 الحاصلين على النجمتين الأولى والثانية، والذين يتم تجهيزهم للمشاركة في أول بطولة رسمية لهم ” بطولة الجمهورية” التي تقام خلال العام المقبل.



وحضر مراسم التكريم، العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وخالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، ورؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، والدكتور ياسر عبدالعال نائب مدير النشاط، ووائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء ومحمد علام مدير جهاز السباحة وريم الدسوقي مدير العلاقات العامة إلى جانب نخبة من المدربين وأولياء الأمور.

وكرم العامري فاروق وخالد الدرندلي، ما يقرب من 150 سباحا وسباحة من أبناء النادي، والذين حصلوا على النجمتين الأولى والثانية، بمنحهم شهادات تقدير على المجهود الذي بذلوه وتشجعيا لهم في بداية مشوارهم بالسباحة، وجاء هذا التكريم للتأكيد على أن سباحة النادي تسير في الطريق الصحيح من خلال وجود قاعدة كبيرة من المواهب الصغيرة والتي تحمل اسم النادي مستقبلا في البطولات ويواصلون مسيرة الإنجازات في اللعبة.



الأهلي يكرم ابناءه الحاصلين على النجمتين الأولى والثانية في السباحة (2)



الأهلي يكرم ابناءه الحاصلين على النجمتين الأولى والثانية في السباحة (3)



الأهلي يكرم ابناءه الحاصلين على النجمتين الأولى والثانية في السباحة (4)

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الأهلي يكرم ابناءه الحاصلين على النجمتين الأولى والثانية في السباحة (5)



الأهلي يكرم ابناءه الحاصلين على النجمتين الأولى والثانية في السباحة (6)



الأهلي يكرم ابناءه الحاصلين على النجمتين الأولى والثانية في السباحة (7)



الأهلي يكرم ابناءه الحاصلين على النجمتين الأولى والثانية في السباحة (8)



الأهلي يكرم ابناءه الحاصلين على النجمتين الأولى والثانية في السباحة (9)



الأهلي يكرم ابناءه الحاصلين على النجمتين الأولى والثانية في السباحة (10)