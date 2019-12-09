شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبي سموحة من انتفاضة الإنتاج ويستعين بـ6 ناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة حسام حسن المدير الفني للنادي السكندري، استعداداته لمواجهة الانتاج الحربي، خلال المباراة التي تقام في تمام السابعة والنصف مساء غداً الثلاثاء على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وحذر حسام حسن المدير الفني لسموحة لاعبو الفريق من انتفاضة الانتاج الحربي في مسابقة الدوري العام، خاصة وأن الانتاج ودع بطولة كأس مصر مؤخراً بخسارة مفاجئة أمام أبي قير للأسمدة بنتيجة 4/2 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

كما قام حسام حسن تصعيد 6 ناشئين من فريقى 99 و 2001 بالنادى السكندرى إلى الفريق الأول لسموحة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ النادى بهذا العدد، ومن المفترض أن يعتمد عليهم مدرب الفريق السكندري خلال مشوار سموحة بالدوري العام، لتدعيم صفوف الفريق.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، برصيد 9 نقاط حصدها الفريق السكندري بعد خوض 6 مباريات، حيث فاز سموحة في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في لقاء وحيد.

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