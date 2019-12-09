شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أخصائى استشفاء ومساج: جهل المدربين سبب إصابات اللاعبين بالفرق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صفوت صدقى أخصائى الاستشفاء والمساج بإنبى أن جهل بعض المدريين الفنيين للفرق المصرية يؤدى إلى إصابات اللاعبين بسبب عدم الاهتمام بالاستشفاء وتهميش دوره بالجهاز الفنى للأندية ولابد من التنسيق على التدريبات البدنية .

وسبق وعمل صفوت صدقى أخصائى الأستشفاء بأندية كل من الجونة والمقاولون العرب وإنبى والإنتاج الحربى.

وأوضح صفوت صدقى خلال تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " أنه يوجد مدربين كبار فى أندية الدورى الممتاز لم يهتم بخوض اللاعبين عملية الاستشفاء ولكن يتم الاستفسار فقط نظرا لقلة خبرتهم فى هذا المجال .

Advertisements

وأشار صدقى أنه لابد من تخصيص أخصائى استشفاء لكل 3 لاعبين، ولكن معظم الأندية تقوم بالاستعانة ب3 أو 4 أشخاص فقط لـ30 لاعبا وكل لاعب يحتاج إلى 45 دقيقة يوميا على الجسم كاملا .

وتابع أخصائى الاستشفاء أن أحد المدربين الكبار فى بطولة الدورى الممتاز قام بالحديث معه لإلزام اللاعبين بعملية الاستشفاء وجاء رده، قائلا "يا عم استشفاء ايه يا عم كبر دماغك".

وأضاف صفوت صدقى أنه يوجد لاعبين يهتمون بأنفسهم خلال التوجه إلى عمل الاستشفاء فى جلسات خاصة للاحتفاظ على اللياقة البدنية عقب المباريات والتدريبات.