شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نواذيبو بعد مباراة بيراميدز: انهزمنا من أهم فرق قارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير الفني لفريق نواذيبو، سانتياجو مارتينيز، كان يلعب ضد أحد أهم فرق قارة أفريقيا، وكان يرغب فى الخروج بنتيجة جيدة فى الشوط الأول وعدم تلقى أهداف، ولكن بيراميدز نجح فى التسجيل وهز الشباك واستغل الفرصة وتراجع الأداء الفنى والبدنى وسجل عددا من الأهداف.

أشار إلى أن الركلة الحرة التي سجل منها بيراميدز هدفه الأول كان مشكوكا في صحتها ومثل هذه الأخطاء تبنى عليها هذه المباريات، والفريق واجه بيراميدز القوي المرشح للقب الأفريقي.

المدير الفنى أوضح استقبال الفريق 9 أهداف في مباراتين أمر صعب ولكن لا يجب أن ينسى الجميع أن نواديبو في تجربة جديدة بأفريقيا سواء للاعبين أو الجهاز الفني، والمجموعة كدلك صعبة للغاية والمشوار في البداية كان غاية في الصعوبة، ومن الجيد أن يحصل الفريق على الخبرة من هذه المباريات والتعلم في المرحلة المقبلة، ونحاول الوصول لمستوى الفرق المصرية وصاحبة القوة والخبرة في القارة السمراء خلال السنوات المقبلة.

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المدرب أكد أن فرصه فى الصعود للدور القادم من البطولة ما تزال قائمة وليست مستحيلة وهو في الكونفدرالية من أجل التعلم وأمامه فرصة للفوز على رينجرز في اللقاء المقبل والفوز في هذه المباراة تفتح آمالا جديدة لنواديبو من أجل التأهل خلال المرحلة المقبلة، ودائما يردد بأن فريقه يتعلم ويتحدث مع فريقه بشأن ضرورة عدم استقبال أهداف مستقبلا في ظل استقبال عدد كبير في المباريات الأخيرة، واللاعبون لديهم الرغبة في التعلم مستقبلا وتفادي الأخطاء.