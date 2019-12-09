شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يشعلون مزاد الانتقالات الشتوية بين أندية القمة في الايجبشين ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أندية الدوري المصري لفترة الانتقالات الشتوية التى تنطلق في يناير المقبل لضم لاعبين مميزين من أجل دعم الفريق سواء في المنافسات المحلية او الإفريقية أو العربية، وبدأ صراع الأندية تظهر ملامحه مبكراً علي ضم اللاعبين المميزين في الفترة الماضية بعد تألقهم مع أنديتهم، واستطاعوا لفت أنظار كبار الكرة المصرية إليهم، وفي مقدمتهم ناديي الأهلي والزمالك، ومن المتوقع أن يكون هؤلاء اللاعبين محور الصراع بين أندية القمة خلال فترة الانتقالات الشتوية..

ونعرض لكم أبرز 5 لاعبين يشعلون مزاد الانتقالات الشتوية..

أسامه جلال

يعد اسامه جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي واحد من المواهب التي خطفت الأنظار في الفتره الأخيرة بعد تألقه اللافت للنظر مع المنتخب الإوليمبي في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام .

ورغم إعلان إسامه جلال صراحة رغبته في اللعب للأهلي بل وتوقيعه علي بياض لكن مسئولي القلعه الحمراء دخلوا في الصفقة بهدف زيادة قيمتها المالية علي القلعة الحمراء

حسين السيد

تضائلت فرص مشاركة حسين السيد مع الأهلي تحت قيادة رينية فايلر وذلك لاعتماده علي التونسي علي معلول ومحمد محمود في مركز ظهير ايسر واصبح امام لاعب الاهلي الانتقالات لأحد الأندية للحصول على دقائق أكثر للمشاركة وإثبات قدراته

وبالفعل بدأت المفاوضات مع النادي للحصول علي خدمات اللاعب حيث تقدم نادي الاسماعيلي وانبي بعروض للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وينتهي عقد حسين السيد مع الأهلي عام 2022

محمود كهربا

اشعل نجم الزمالك السابق ولاعب فريق الفيس البرتغالي مواقع السوشيال ميديا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية برحيله عن صفوف القلعة البيضاء وفسخ التعاقد من جانب واحد ، وزاد من اللغط حول اللاعب ما قام به منذ ساعات بفسخ تعاقده مع فريقه الحالى.

وتردد أنباء توقيعه بشكل رسمي إلى الغريم التقليدي الأهلي وانتشرت خلال الساعات القلية الماضية دخول نادي بيراميدز في الصفقة لرغبته في ضم اللاعب.

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باهر المحمدى

يعد باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى من نجوم الدورى الممتاز، خاصة أنه لفت الأنظار بشدة بأدائه المتميز، الذى ساهم فى انضمامه لكتيبة المنتخب الوطنى .

المحمدى كان قريبا من الانضمام للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن إدارة الدراويش رفضت التفريط فى خدمات اللاعب بسبب ارتباطات الفريق ووضع الدراويش الحرج بالدورى فى ذلك الوقت.

ويلعب باهر مع الدراويش كظهير أيمن كما يجيد فى مركز قلب الدفاع.

حسام حسن

حسام حسن مهاجم سموحة أحد أبرز الصفقات التي يستهدفها القطبين خلال ميركاتو الشتاء، وأكدت أنباء قوية عن اقتراب حسام حسن من الانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما توصل الاهلي إلي اتفاق لضم اللاعب مقابل انتقال أحد لاعبي الأحمر للنادي السكندري بالإضافة لمقابل مالي.

بينما لم ييأس الزمالك في الحصول على خدمات مهاجم الفريق السكندري ودخلت إدارة القلعة البيضاء في مفاوضات جادة مع مسئولي سموحة من أجل تحويل دفة اللاعب إلي قلعة ميت عقبة