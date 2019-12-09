كهربا يفسخ عقده مع افيس البرتغالي تمهيدا للانضمام للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكشف المصدر ان فسخ كهربا لعقده مع افيس يأتي تمهيدا لتوقيعه للأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وكان الخليج 365 قد اشار في وقت سابق لتوقيع كهربا للاهلي لمدة 4 سنوات ونصف.
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