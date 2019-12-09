كهربا يفسخ عقده مع افيس البرتغالي تمهيدا للانضمام للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل ادارة النادي الأهلي ان محمود عبد المنعم كهربا مهاجم افيس البرتغالي والمنتخب الوطني فسخ عقده مع ناديه خلال الساعات الماضية. Advertisements وكشف المصدر ان فسخ كهربا لعقده مع افيس يأتي تمهيدا لتوقيعه للأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم. وكان الخليج 365 قد اشار في وقت سابق لتوقيع كهربا للاهلي لمدة 4 سنوات ونصف.

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