ملف الأحد.. كهربا في الأهلي.. وفايلر يحدد أول الراحلين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد 8 ديسمبر 2019.
استعدادًا لدجلة بالدوري.. تأهيل صالح ومعلول.. وتصعيد حارس جديد
مصدر بالأهلي يكشف سبب تأخر نيدفيد في العودة للملاعب
بالفيديو.. هدف "ملغي" مثير للجدل بدوري أبطال أفريقيا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
آخر المتأهلين.. أسوان يزيح طنطا من الكأس ويضرب موعدًا مع الاتحاد
قبل مباراة بيراميدز.. المصري يكتسح بطل نيجيريا بالكونفدرالية
بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. ليستر يهدد ليفربول برباعية في فيلا
"لدينا ميزة".. إيهاب جلال يعلق على مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية
بيراميدز يكتسح نواذيبو الموريتاني بسداسية نظيفة بالكونفدرالية
مصدر لمصراوي: جلسة بين الخطيب وعبد الحفيظ قبل السفر لفرنسا
الانتقال للأهلي يقترب.. كهربا يفسخ عقده مع أفيس البرتغالي
بموافقة الخطيب وفايلر.. كهربا يقترب من الأهلي
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