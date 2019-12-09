فايلر يحدد أول الراحلين عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أول الراحلين عن الفريق خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكشف مصدر - رفض الإعلان عن اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مساء الأحد، أن فايلر أبلغ إدارة الأهلي برفضه تواجد صالح جمعة.
ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن صالح جمعة في فترة الانتقالات الشتوية المقبل حيث سيتم الإعلان رسميًا في الفترة المقبلة.
ولم يشارك صالح جمعة في أي مباراة رسمية مع الأهلي منذ تعيين رينيه فايلر قيادة الفريق الأحمر خلفًا للمدرب مارتن لاسارتي.
جدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عقد جلسة مع الثنائي محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في الساعات الماضية.
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