بموافقة الخطيب وفايلر.. كهربا يقترب من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
أوضح مصدر من داخل النادي الأهلي، أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق ديسبروتيفو أفيس البرتغالي، اقترب من الانتقال للقلعة الحمراء في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مساء الأحد، أن كهربا سينتقل للأهلي بشكل رسمي خلال أسبوع بعد موافقة الثنائي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسويسري رينيه فايلر مدرب الفريق.
ومن المقرر أن يوقع كهربا مع الأهلي على عقد مدته أربعة مواسم ونصف بعد فسخ عقده مع ناديه البرتغالي، حيث سيكون اللاعب من الفئة الأولى في الفريق.
وكان محمود عبد المنعم "كهربا" أنهى ارتباطه مع النادي البرتغالي بعد انتقاله في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية ارتباطه مع نادي الزمالك.
كهربا انتقل إلى صفوف الفريق البرتغالي في الصيف الماضي بداعي إنهاء عقده مع الزمالك إلا أن إدارة القلعة البيضاء رفضت إرسال البطاقة الدولية للاعب الأمر الذي جعل النادي البرتغالي يقوم باستخراج بطاقة مؤقتة.
وبحسب مصدر -رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فإن كهربا فسخ عقده مع أفيس بعد أشهر من التوقيع للنادي البرتغالي.
ولعب صاحب الـ25 عامًا خمس مباريات مع فريقه البرتغالي خلال الموسم الحالي حيث لم يسجل سوى هدف وحيد كان في شباك فاماليساو ضمن الأسبوع الرابع من الدوري.
وتواجد كهربا مؤخرًا مع المنتخب المصري حيث لعب في مباراتي كينيا وجزر القمر ليسجل في المباراة الأولى ضمن تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم المقرر لها في الكاميرون 2021.
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