الانتقال للأهلي يقترب.. كهربا يفسخ عقده مع أفيس البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أنهى المحترف المصري محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق ديسبروتيفو دا أفيس، ارتباطه مع النادي البرتغالي بعد انتقاله في الصيف الماضي.

وكان كهربا انتقل إلى صفوف الفريق البرتغالي في الصيف الماضي بداعي إنهاء عقده مع الزمالك إلا أن إدارة القلعة البيضاء رفضت إرسال البطاقة الدولية للاعب الأمر الذي جعل النادي البرتغالي يقوم باستخراج بطاقة مؤقتة.

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وبحسب مصدر -رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فإن كهربا فسخ عقده مع أفيس بعد أشهر من التوقيع للنادي البرتغالي.

ولعب صاحب الـ25 عامًا خمس مباريات مع فريقه البرتغالي خلال الموسم الحالي حيث لم يسجل سوى هدف وحيد كان في شباك فاماليساو ضمن الأسبوع الرابع من الدوري.

وتواجد كهربا مؤخرًا مع المنتخب المصري حيث لعب في مباراتي كينيا وجزر القمر ليسجل في المباراة الأولى ضمن تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم المقرر لها في الكاميرون 2021.