المقاولون العرب: لا نريد أحمد علي

أغلق محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، باب العودة أمام أحمد علي مهاجم ذئاب الجبل السابق للفريق مرة اخرى على ضوء خلافاته الأخيرة مع ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز.

وقال عادل في تصريحاته لبرنامج الماتش، عبر فضائية صدى البلد: "لم نفكر على الاطلاق في اعادة

احمد علي، نتمنى له التوفيق في أي مكان أخر".

وأضاف : "اللاعب يحاول الاتصال بنا لكي يعود ونحن لا نرد على اتصالاته".

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وواصل: " أحمد علي رحل عن الفريق بطريقة غير اخلاقية، ولم يفعل مثل زميله محمد فاروق، الذي

نكن له كل الاحترام حتى هذه اللحظة".

وأوضح : "أحمد علي قبل رحيله اكد لنا انه لن يرحل عن صفوف الفريق مهما حدث، وتفاجئنا برحيله بشكل لا يرضينا".

واختتم كلماته بالحديث عن طاهر محمد قائلا : "يتلقى عروض أوروبية، ولم نحسم مصيره بعد".

وكان ديسابر المدير الفني لبيراميدز أكد أن أحمد علي ليس ضمن خططه المستقبلية مع الفريق، مؤكدًا تمنياته له بالتوفيق بمكان آخر.