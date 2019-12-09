ديسابر يشيد بلاعبي بيراميدز بعد سداسية نواذيبو

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إنه سعيد للغاية بالفوز على نواديبو بستة أهداف دون مقابل، مشددا على أنه سعيد بالنتيجة في الفترة الأخيرة والفوز في ٣ مباريات متتالية بالكونفدرالية والكأس، والفاعلية الهجومية أصبحت أفضل بكثير بعد تسجيل ١٢ هدفا في مباراتين متتاليتين.

وشدد المدرب على أن المكسب على أرضه في البداية أمر رائع وينظر دائما للفوز في المباريات الثلاثة على ملعبه لتأكيد التأهل، وسعيد بجدية اللاعبين وحماسهم ورغبتهم في الفوز وتسجيل المزيد من الأهداف وعدم التخاذل رغم تسجيل

عدد وافر من الأهداف، موضحا أن الفوز هام قبل مباراة الزمالك الصعبة في الدوري والتي لا بديل عن الفوز بها.

أضاف ديسابر بأن الفريق يلعب مباريات قوية في مختلف البطولات مؤخرا ويحقق النتائج المميزة، وأمر جيد الفوز في الكأس والكونفدرالية، ولكن المشوار ما يزال قويا وصعبا وطويلا في الدوري والكأس والكونفدرالية، ويجب أن يكون هدف الفريق دائما هو محاولة الوصول لقمة الدوري الممتاز. المدرب أكد أن مباراة

النجوم أشرك ٨ لاعبين غير متواجدين في هذه المواجهة بالكونفدرالية وهذا أمر جيد ومباراة الزمالك يسعى للفوز بها لأن آخر لقاء في الدوري كان التعادل ويجب التعويض والنظر لقمة المسابقة المحلية. ديسابر قال إن فريقه سجل العديد من الأهداف مؤخرا بسبب المغامرة التي يلعب بها واللعب بصورة هجومية، ولعبنا المباريات الأخيرة من أجل التسجيل وليس الفوز فقط وهو ما حدث وسجل بيراميدز ١٢ هدفا في آخر مباراتين، مضيفا بأن المباراة المقبلة أمام الزمالك ستكون مفتوحة وسيحاول التسجيل كذلك، والأبيض فريق رائع مثل الأهلي، واللعب أمام أحدهما يكون صعبا للغاية.

واكتسح بيراميدز ضيفه نواذيبو بسداسية نظيفة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية,