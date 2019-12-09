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نقابة المهن الرياضية تتلقى خطابًا من أكاديمية عالمية بشأن بروتوكول تعاون

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تلقت نقابة المهن الرياضية خطابًا من أكاديمية سيوس السويدية للعلوم الرياضية، تطلب فيه اعتماد دورة مدربي حراس المرمى التي يشرف عليها فكري صالح ، أحدى مشرفي الأكاديمية ، لما له من كفاءات وخبرة

كبيرة في عالم التدريب، يأتي ذلك في إطار التعاون من أجل المساهمة في تطوير كوادر مدربي كرة القدم في مصر والدول العربية.

ومن جانبه أعرب فكري صالح

مدرب حراس المنتخب الوطني الأسبق ، عن سعادته الكبيرة بعد تلقيه دعوة من المنظمة التي يعتبر أحدى المشرفين عليها، والذي حرص على شكر الدكتور عبد العظيم أحمد المدير العالم للمنظومة. ولدى الأكاديمية دبلومة في العديد من الدول المختلفة أخرها، دبلومة العمالقة والتي أقيمت في العراق.

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