ديسابر : الزمالك يمتلك لاعبين رائعين ومدرب مميز

اشاد ديسابر المدير الفني لبيراميدز، بفريق الزمالك قبل المواجهة التي تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال ديسابر "فريق رائع يمتلك لاعبين رائعين للغاية ومعه مدرب مميز مثل كارتيرون، وبالرغم من سعادته بالأهداف الكثيرة إلا أنه حزين من استقبال بعض الأهداف من أخطاء دفاعية

يسعى لمعالجتها سريعا".

وتابع "أنه سيلعب مباراة هجومية أمام الزمالك ومباراة نهائي الكأس مختلفة تماما لأنه كان ما يزال في بدايته مع بيراميدز، والآن الأمور مختلفة وشخصية فريقه ستظهر بصورتها المميزة في لقاء الزمالك الصعب الذي سيكون مؤثرا

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تماما في شكل جدول الدوري".

وأزضح ديسابر" أن عبد الله السعيد شارك في لقاء نواديبو، وجاهز لمباراة الزمالك المقبلة، ولديه الرغبة والحماس في لعب هذه المواجهة الصعبة، وكل اللاعبين جاهزون لهذه المباراة، والفريق كان يعاني من بعض الإصابات مؤخرا ولكن الآن الكل جاهز لمباراة الحسم، ولا يمكنه الحديث عن مستوى عبد الله السعيد لأنه خارج التقييم كونه أفضل لاعب في الدوري".