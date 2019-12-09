ديسابر يشكف موقف أحمد علي من الاستمرار مع بيراميدز

كشف الفرنسي ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز موقف أحمد علي مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد ديسابر خلال المرتمر الصحفي الذي عقد بعد مباراة الفريق مع نواذيبو،

أن أحمد علي خارج حساباته في الفترة الحالية، مشددا على أنه انضم لبيراميدز قبل توليه المهمة بشكل رسمي.

وأضاف أن أحمد علي لاعب جيد واستمراره مع الفريق غير واضح حتى الأن مشيرًا أن استبعاده بقرار فني لتفضيله جون انطوي في قيادة هجوم الفريق.

واكتسح بيراميدز نواذيبو الموريتاني بسداسية نظيفة في الجولة الثانيةمن مرحلة المجموعات بالكونفدرالية.