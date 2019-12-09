مدرب بيراميدز يشيد بـ كارتيرون.. ويؤكد صعوبة مباراة الزمالك

اشاد سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، بمواطنه باتريس كارتيرون الذي تولى القيادة الفنية للزمالك خلفًا للصربي ميتشو. وقال ديسابر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة بيراميدز ونواذيبو، " أعرف كارتيرون جيدا وهو مدرب رائع للغاية ووجوده مفيد للزمالك، والأبيض يمتلك فريقا قويا للغاية". جيدا وهو مدرب رائع للغاية ووجوده مفيد للزمالك، والأبيض يمتلك فريقا قويا للغاية". وتابع " ستكون المواجهة صعبة، ومن الصعب أن يغير كارتيرون كل شيء في أسبوع واحد، وهو يعلم لاعبي الزمالك جيدا ويحترم جميع الفرق ولن يتنازل عن الفوز والتقدم في جدول الدوري". في أسبوع واحد، وهو يعلم لاعبي الزمالك جيدا ويحترم جميع الفرق ولن يتنازل عن الفوز والتقدم في جدول الدوري". واكتسح بيراميدز نظيره نواذيبو في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بسداسية نظيفة. يذرك ان الزمالك يواجه بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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