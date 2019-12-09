كهربا يفسخ عقده مع ناديه البرتغالي

فسخ محمود عبد المنعم كهربا عقده مع ناديه البرتغالي أفيش، بالتراضي من كلا الطرفين وكشفت تقارير صحفية برتغالية إلى أن اللاعب فسخ عقده مع ناديه البرتغالي بعد أشهر من توقيعه معهم.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مقرب من اللاعب، إلى أن نادي الزمالك يسعى لحل مشاكله مع كهربا من أجل ضمه، خلال الفترة المقبلة، بعد رفض فايلر مدرب

النادي الأهلي فكرة ضمه.

كما أضاف المصدر إلى أن نادي بيراميدز يسعى لضم كهربا أيضًا وقد يدخل في مفاوضات مع اللاعب .

ولعب صاحب الـ25 عامًا خمس مباريات مع فريقه البرتغالي خلال الفترة التي قضاها،و لم يسجل سوى هدف وحيد