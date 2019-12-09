فيديو.. سداسية بيراميدز أمام نواذيبو بالكونفدرالية

اكتسح فريق بيراميدز نظيره أف سي نواذيبو بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس

الكونفدرالية الإفريقية.

سداسية بيراميدز جاءت عن طريق محمد فاروق وإيريك تراوري بواقع هدفين لكل منهما، ثم اختتم جون انطوي وكانون حفل

الأهداف

وبهذه النتيجة يتقاسم بيراميدز الصدارة مع مواطنه المصري البورسعيدي برصيد 6 نقاط لكل منهما بترتيب المجموعة بكأس الكونفدرالية الإفريقية، ومن المقرر أن يصطدم الثنائي المصري سويًا في الجولة الثالثة من المسابقة.

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شاهد حفل أهداف بيراميدز أمام نواذيبو