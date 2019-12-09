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الاتحاد السعودي يكشف موعد مواجهات دور 16 بكأس خادم الحرمين

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وستبدأ مباريات دور الـ16 يوم الإثنين الموافق

23 ديسمبر بمواجهة بين فريقي أبها والتعاون، بينما تكون آخر مباراة يوم السبت الموافق 4 يناير بين فريقي العدالة والشعلة.
تأهل الي دور ال ١٦ من كأس خادم الحرمين كلا من :
الهلال، النصر، أهلى جدة، التعاون، اتحاد جدة، أبها، ضمك، الفتح، الفيحاء، الوحدة، الرائد، الاتفاق، احد، الفيصلي، العدالة، الشعلة. 


 

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