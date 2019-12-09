إشبيلية يسقط في فخ التعادل ويريح برشلونة وريال مدريد

أوقف أوساسونا صحوة ضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني، بعدما تعادل معه (1/1)، الأحد، في المرحلة الـ16 للمسابقة، ليحرم الفريق الأندلسي من مزاحمة ثنائي القمة، برشلونة وريال مدريد.



يبدو أن لقب الدوري الإسباني هذا الموسم سينحصر تدريجياً بين برشلونة وريال مدريد إذا ما استمرت النتائج السلبية لملاحقي المتصدر ووصيفه.



وتعثّر إشبيلية بالتعادل أمام مضيفه أوساسونا 1-1 الأحد ضمن الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وصار رصيد إشبيلية 31 نقطة مبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر وريال مدريد الوصيف بفارق الأهداف، مع مباراة أقل للأخيرين.



وافتتح إشبيلية التسجيل مبكراً بفضل منير الحدادي (11) لكن الأرجنتيني أفيلا تمكن من التعديل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول 45+2.



ولم يتمكن إشبيلية من اقتناص الفوز في الشوط الثاني بالرغم من النقص العددي لمنافسه إثر تلقي أوير للإنذار الأصفر الثاني وطرده (61).



وتوقفت انتصارات إشبيلية المتتالية في الليغا عند الرقم ثلاثة علماً أنّ آخر هزيمة له كانت أمام برشلونة تحديداً منذ قرابة شهرين برباعية نظيفة.



وظل إشبيلية، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، من 16 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف الصدارة، التي يتقاسمها برشلونة والريال، اللذين خاضا 15 لقاء، فيما ارتفع رصيد أوساسونا إلى 23 نقطة في المركز العاشر.



المصدر: بي إن سبورت