مرسيليا يحقق أطول سلسلة انتصارات منذ 2014 ويعزز موقعة في المركز الثاني

استعاد مرسيليا فارق الست نقاط الذي يفصله عن ليل الثالث، وذلك بتحقيقه فوزه السادس تواليا، وجاء على حساب ضيفه بوردو 3-1 بعد أن أنهى الشوط الأول متخلفا الأحد في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وبفوزه السادس تواليا، حقق النادي المتوسطي أطول سلسلة انتصارات منذ آب/أغسطس-تشرين الأول/أكتوبر 2014 حين حقق ثمانية على التوالي، رافعا رصيده الى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن غريمه باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة، و6 عن ليل الثالث الفائز الجمعة على بريست 1-صفر.



وأنهى فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الشوط الأول متخلفا بهدف ياسين عدلي (31)، لكنه رد بقوة في الشوط الثاني بفضل جوردان أمافي (48) ومورغان سانسون (60) والصربي نيمانيا رادونييتش (2+90).



وتجمد رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز الخامس بتلقيه هزيمته الخامسة هذا الموسم.



وقفز نانت ستة مراكز ليصبح سادسا بفارق الأهداف خلف بوردو بفوزه على ديجون 1-صفر.



وسجل لودوفيك بلاس هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة بيسراه وضعها بعيدا عن متناول حارس ديجون (72).



والفوز هو السادس لنانت بنتيجة 1-صفر منذ مطلع الموسم الحالي.



في المقابل، تابع ديجون عروضه السيئة خارج ملعبه حيث لم يفز سوى مرتين في اخر 26 مباراة له بعيدا عن جمهوره.



ومني سانت اتيان بهزيمة ثانية في غضون أسبوع وذلك على يد مضيفه رينس 1-3.



وبعد أن حافظ على سجله من دون هزائم لسبع مراحل متتالية، مني سانت إتيان بهزيمة ثانية في المراحل الثلاث الأخيرة (الأولى الأحد الماضي على يد رين 1-2 ثم فاز في منتصف الأسبوع على نيس 4-1)، وفرط بفرصة اللحاق بليل الى المركز الثالث.



وبقي سانت اتيان سابعا بـ25 نقطة مقابل 24 لرينس الذي أصبح خلفه مباشرة مع مباراة مؤجلة في جعبته بعد أن حقق فوزه الأول على مضيفه في دوري الأضواء منذ 19 حزيران/يونيو 1976 (3-1).



ويدين رينس بالخروج من دوامة التعادل التي سقط فيها خلال مبارياته الثلاث الماضية، وتحقيقه فوزه الأول منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر حين تغلب على مونبلييه 1-صفر في المرحلة العاشرة، الى ريمي أودين (10) وبولاي ديا (67) والمالي موسى دومبيا (2+90) الذين سجلوا الأهداف الثلاثة، فيما كان هدف سانت اتيان من نصيب رومان هاموما (59).



المصدر: فرانس برس