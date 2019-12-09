ليغانيس يحقق ثاني انتصاراته والتعادل ينهي لقاء بلد الوليد وسوسيداد

حقق فريق ليغانيس، الأحد، ثاني انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



وتغلب ليغانيس على ضيفه سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للمسابقة المحلية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليغانيس إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن الغريم التقليدي ريال مدريد.



أنهى ليغانيس الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجلهما أوسكار رودريغيز في الدقيقتين 15 و39.



وأضاف البلجيكي كيفين رودريغيز الهدف الثالث في الدقيقة 55، قبل أن يرد سيلتا فيغو بثنائية نيستور أراوخو واياغو اسباس في الدقيقتين 64 و81.



يذكر أن أول انتصار حققه ليغانيس في الموسم الحالي كان على حساب ريال مايوركا في الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.



وفي مباراة أخرى تعادل فريق بلد الوليد، الأحد، سلبيًا مع ضيفه ريال سوسيداد.



بهذا التعادل، ارتفع رصيد بلد الوليد إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد ريال سوسيداد إلى 27 نقطة في المركز الرابع، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن الغريم التقليدي ريال مدريد.



أضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



ولم تتغير النتيجة في شوط المباراة الثاني في ظل مواصلة إهدار العديد من الفرص لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي، ويكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

المصدر: الاناضول