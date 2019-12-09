رياضة | عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق الموسم القادم.



الأهلي يستهدف ضم بليسينج إليكى ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع النيجيري بليسينج إليكى مهاجم نادي لوزيرين السويسري خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

سبب رغبة الأهلي في ضم بليسينج إليكى ويرغب النادي الأهلي في تدعيم مركز الهجوم في الفريق بضم بليسينج إليكى ف انتقالات الشتاء القادم بسبب ضعف مستوى المهاجمين المتواجدين في الفريق حاليا.

أولى خطوات الأهلي لضم بليسينج إليكى Advertisements وبدأ الأهلي بالفعل في التحرك لضم بليسينج إليكى في يناير القادم حيث بدأ مسئولو النادي في محادثات مع وكيل أعمال اللاعب لمعرفة إمكانية ضمه.

قيمة تعاقد الأهلي مع بليسينج إليكى ولن يوافق نادي لوزيرين على التخلي عن بليسينج إليكى في يناير القادم بملغ أقل من 3 مليون دولار ولكن يحاول مسئولو النادي الأهلي في تخفيض هذا المبلغ الفترة القادمة لضم اللاعب.