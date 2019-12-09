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رياضة | ميلان يفوز على بولونيا بصعوبة

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 فاز ميلان على بولونيا 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد في المرحلة الخامسة عشر من لكرة القدم

وسجل أهداف ميلان كريستوف بيونتيك في الدقيقة 15 من ركلة جزاء وثيو هيرنانديز في الدقيقة 32 وجياكومو بونافنتورا في الدقيقة 46، فيما سجل هدف بولونيا ثيو هيرنانديز، لاعب ميلان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، ونيكولا سانسوني في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد بولونيا عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

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