رياضة | ديسابر: عبد الله السعيد جاهز لموقعة الزمالك.. ولدينا هفوات دفاعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر: عبد الله السعيد جاهز لموقعة الزمالك.. ولدينا هفوات دفاعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إنه سعيد للغاية بالفوز على نواديبو بستة أهداف دون مقابل، مشددا على أنه سعيد بالنتيجة في الفترة الأخيرة والفوز في ٣ مباريات متتالية بالكونفدرالية والكأس، والفاعلية الهجومية أصبحت أفضل بكثير بعد تسجيل ١٢ هدفا في مباراتين متتاليتين.

شدد المدرب على أن المكسب على أرضه في البداية أمر رائع وينظر دائما للفوز في المباريات الثلاثة على ملعبه لتأكيد التأهل، وسعيد بجدية اللاعبين وحماسهم ورغبتهم في الفوز وتسجيل المزيد من الأهداف وعدم التخاذل رغم تسجيل عدد وافر من الأهداف، موضحا أن الفوز هام قبل مباراة الزمالك الصعبة في الدوري والتي لا بديل عن الفوز بها.

أضاف ديسابر بأن الفريق يلعب مباريات قوية في مختلف البطولات مؤخرا ويحقق النتائج المميزة، وأمر جيد الفوز في الكأس والكونفدرالية، ولكن المشوار ما يزال قويا وصعبا وطويلا في الدوري والكأس والكونفدرالية، ويجب أن يكون هدف الفريق دائما هو محاولة الوصول لقمة الدوري الممتاز.

المدرب أكد أن مباراة النجوم أشرك ٨ لاعبين غير متواجدين في هذه المواجهة بالكونفدرالية وهذا أمر جيد ومباراة الزمالك يسعى للفوز بها لأن آخر لقاء في الدوري كان التعادل ويجب التعويض والنظر لقمة المسابقة المحلية.

ديسابر قال إن فريقه سجل العديد من الأهداف مؤخرا بسبب المغامرة التي يلعب بها واللعب بصورة هجومية، ولعبنا المباريات الأخيرة من أجل التسجيل وليس الفوز فقط وهو ما حدث وسجل بيراميدز ١٢ هدفا في آخر مباراتين، مضيفا بأن المباراة المقبلة أمام الزمالك ستكون مفتوحة وسيحاول التسجيل كذلك، والأبيض فريق رائع مثل الأهلي، واللعب أمام أحدهما يكون صعبا للغاية.

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شدد ديسابر على أن الزمالك فريق رائع يمتلك لاعبين رائعين للغاية ومعه مدرب مميز مثل كارتيرون، وبالرغم من سعادته بالأهداف الكثيرة إلا أنه حزين من استقبال بعض الأهداف من أخطاء دفاعية يسعى لمعالجتها سريعا، مضيفا بأنه سيلعب مباراة هجومية أمام الزمالك ومباراة نهائي الكأس مختلفة تماما لأنه كان ما يزال في بدايته مع بيراميدز، والآن الأمور مختلفة وشخصية فريقه ستظهر بصورتها المميزة في لقاء الزمالك الصعب الذي سيكون مؤثرا تماما في شكل جدول الدوري.

ديسابر شدد على أن عبد الله السعيد شارك في لقاء نواديبو، وجاهز لمباراة الزمالك المقبلة، ولديه الرغبة والحماس في لعب هذه المواجهة الصعبة، وكل اللاعبين جاهزون لهذه المباراة، والفريق كان يعاني من بعض الإصابات مؤخرا ولكن الآن الكل جاهز لمباراة الحسم، ولا يمكنه الحديث عن مستوى عبد الله السعيد لأنه خارج التقييم كونه أفضل لاعب في الدوري.

تحدث ديسابر عن موقف أحمد علي مؤكدا أنه خارج حساباته تماما في الفترة الحالية، مشددا على أنه انضم لبيراميدز قبل توليه المهمة بشكل رسمي، موضحا أنه لاعب جيد واستمراره مع الفريق غير واضح، واستبعاده قرار فني، وهو لاعب في النادي لم يرحل حتى الآن وحاليا هو يفضل جون أنطوي لقيادة خط الهجوم.

تحدث قائلا عن أنه يعرف كارتيرون جيدا وهو مدرب رائع للغاية ووجوده مفيد للزمالك، والأبيض يمتلك فريقا قويا للغاية، وستكون المواجهة صعبة، ومن الصعب أن يغير كارتيرون كل شيء في أسبوع واحد، وهو يعلم لاعبي الزمالك جيدا ويحترم جميع الفرق ولن يتنازل عن الفوز والتقدم في جدول الدوري.