رياضة | حصاد خليجي 24.. قتال عراقي بلا فائدة وأداء باهت للإمارات ولقب أول للبحرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد خليجي 24.. قتال عراقي بلا فائدة وأداء باهت للإمارات ولقب أول للبحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، اليوم الأ بعدما توج المنتخب البحريني بلقب البطولة على حساب المنتخب السعودي، بهدف نظيف في المبارراة التي جمعت بينهم، اليوم الأحد، بملعب عبدالله بن حمد في قطر.

ونجح محمد الرميحي في تسجيل هدف اللقاء لصالح المنتخب البحريني عند الدقيقة 69، ليهدي فريقه لقب كأس الخريج العربي على حساب المنتخب السعودي.

وتعد النسخة الحالية من كأس الخليج هي النسخة الأكثر إثارة، لما شهدته من أحداث غير متوقعة.

ويستعرض لكم الخليج 365 الرياضي في هذا التقرير حصاد بطولة كأس الخليج العربي بعد تتويج البحرين:-

مشوار الفائز باللقب:-

قدم المنتخب البحريني آداء مبهر طوال مشوارة في كأس الخليج، حيث نجح في خطف بطافة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما تصدر المجموعات الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن المنتخب العماني، بعد عودة مفاجأة حيثُ سقت في فخ التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام عمان، ثم وخسارة قاسية أمام السعودية بهدفين نظيفين، ثم سرعان ما عاد إلى مستواه المعهزد بعدما حقق فوزا ثمينا على الكويت بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق فوزا صعبا، على منتخب العراق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم، ليتأهل إلى نهائي البطولة، ثم التتويج بلقب كأس الخليج العربي لأول مرة في تاريخه على حساب السعودية بهدف نظيف.

السعودية تفرط في لقب خليجي 24:-

عاش المنتخب السعودي لحظات في غاية الصعوبة منذ بداية مشواره في البطولة، حينما تلقى هزيمة قاسية أمام المنتخب الكويتي الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسرعان ما أعاد الأخضر هيبته بتحقيق انتصارين متتاليين على منتخب البحرين وعمان، ثم حقق فوزا ثمينا على المنتخب القطري، بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي، ثم الهزيمة أمام البحرين في المباراة النهائية بالبطولة.

خروج صاحب الأرض:-

قدم المنتخب القطري آداء باهت طوال مشواره في البطولة، والذي اختتمه بتعرضه إلى هزيمة قاسية أمام المنتخب السعودي على أرضه ووسط جمهوره، بهدف نظيف في دور نصف النهائي.

اليمن بلا أهداف:-

حصد المنتخب اليمني نقطة وحيدة طوال مشواره في البطولة، بدون أهداف، حيثُ تلقى هزيمة قاسية أمام الإمارات بثلاثة أهداف نظيفة، ثم هزيمة أكبر أمام قطر بستة أهداف دون رد، قبل يودع البطولة بعدما تعادل سلبيا مع العراق في ختام دور المجموعات.

العراق.. قتال بلا جدوى:-

بدأ المنتخب العراقي البطولة باحتلاله المركز الأول في المجموعة الأولى من كأس الخليج، برصيد 7 نقاط، إلى جانب تقديم لاعبيه آداء مبهر خلال المباريات الثلاثة، حيث حقق العراق فوزا ثمينا على قطر بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، ثم إنتصاره على الإمارات بهدفين نظيفين، ثم التعادل سلبياً مع اليمن، قبل أن يودع البطولة على يد البحرين، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم، في مباراة نصف النهائي.

Advertisements

مشوار مخيب للكويت:-

قدم المنتخب الكويتي آداء مخيب لجماهيره، بعدما لم يحقق سوى فوز وحيد طوال البطولة أمام السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم سقوطه في هزيمة قاسية أمام عمان بهدفين مقابل هدف، ثم أمام البحرين بأربعة أخداف مقابل هدفين، ليتذيل المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط فقط.

آداء باهت للإمارات:-

اكتفى المنتخب الإماراتي بالحصول على المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، حصدهم من 3 مباريات؛ فاز في واحدة أمام اليمن، وخسر في إثنين أمام قطر والعراق.

خروج حامل اللقب:-

ودع المنتخب عماني حامل لقب النسخة الماضية من كأس الخليج "خليجي 24"، البطولة على يد السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد فوزه على الكويت بهدفين مقابل هدف، بعدما تعادل سلبيا مع البحرين في الجولة الأولى، ليكتفي بالمركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

-تألق اللاعبين:-

وعلى الجانب الأخر تشهدت بطولة كأس الخليج العربي، حضوراً مميزاً لعدد من نجوم المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة.

على مبخوت

يعد مبخوت المقاتل الوحيد في المنتخب الكويتي، حيث توج بلقب هداف بطولة خليجي 24، بعدما أحرز خمس أهداف في منافسات دور المجموعات.

فواز القرني

تألق فواز القرني رفقة المنتخب السعودي بشكل ملحوظ بعدما نجح في حماية شباك الأخضر من هجمات الخصوم.

أكرم عفيف

كان لعفيف دور هام في قيادة فريقه خلال مشواره في البطولة، إلى جانب تسجيله ثلاثة أهداف لبلاده.