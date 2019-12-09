رياضة | كهربا يفسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي

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فسخ محمود كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس تعاقده مع النادي البرتغالي بعذ عدة أشهر حيث انضم إليه في الصيف الماضي قادمًا من الزمالك.

كهربا يفسخ عقده مع ناديه البرتغالي

وقام كهربا بفسخ تعاقده مع النادي البرتغالي بعدما سدد قيمة الشرط الجزائي ٤٠٠ ألف يورو ليصبح من حق اللاعب الانتقال لأي نادٍ.

رينيه فايلر يوافق على ضم محمود كهربا

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ووافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على انضمام كهربا لصفوف الفريق الأحمر، ليصبح أمر انتقاله للنادي الأحمر مسألة وقت فقط.

الصفقة الأولى للأهلي في يناير

وسيكون كهربا أولى الصفقات التي سيبرمها الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوفه.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف يوم الجمعة الماضي في ثاني مبارياته بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.