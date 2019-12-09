رياضة | بيراميدز يمطر شباك نواذيبو الموريتاني بسداسية في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يمطر شباك نواذيبو الموريتاني بسداسية في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي بيراميدز فوز كبير على نظيره نواذيبو الموريتاني بستة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بيمهم في اطار منافسات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية.

و فى الدقيقة 10 من ضربة ثابتة، سجل محمد فاروق هدف التقدم لبيراميدز قبل أن يضيف إيريك تراوري الهدف الثانى فى الدقيقة 33 من ضربة رأس متقنة.د53.

ونجح الغاني جون أنطوي في تسجيل الهدف الثالث لبيراميدز بعد جملة جماعية رائعة في الدقيقة “52”.

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وعاد محمد فاروق ليضيف الهدف الثاني له والرابع والرابع لبيراميدز بالدقيقة “55” قبل أن يضيف المدافع ويلفرد كانون الخامس بالدقيقة “75”

وجاء الهدف السادس من توقيع ايريك تراوري بالدقيقة “84” وهو الثاني له اليوم، يحسم بيراميدز اللقاء بسداسية نظيفة.

ورفع بيراميدز رصيده لـ6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق النقاط عن المصري البورسعيدي الذي فاز اليوم على رينجرز 4-2، بينما نواذيبو ورينجرز في المركز الرابع والثالث دون نقاط.