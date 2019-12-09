رياضة | تركي آل الشيخ: "تلقيت اتصال هاتفي من الخطيب وطمنته أنا بخير والمهم أنه يكون بخير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: "تلقيت اتصال هاتفي من الخطيب وطمنته أنا بخير والمهم أنه يكون بخير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني أنه تلقى اتصالًا هاتفيا من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يطمئن عليه عقب تعرضه لوعكة صحية.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"تلقيت اتصال غالي من اخويا الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وطمنته انا بخير والمهم انه كمان يكون بخير".

وتسود حاليا علاقة من الود والمحبة بين المستشار تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب حيث حرص الأول على زيارة الخطيب بمنزله في فترة العلاج الأخيرة.