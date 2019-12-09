رياضة | أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد: عودة نجم الزمالك.. الاستعداد لمواجهة بيراميدز

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شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 8 ديسبمر العديد من الأحداث الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الاستعداد لمواجهة بيراميدز القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز وإقتراب عودة نجم الزمالك مرة أخرى للفريق.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يدرس عودة نجم الفريق من جديد

ذكرت تقارير صحفية مقربة من نادي الزمالك، برغبة الفريق في التعاقد مع نجم الفريق السابق ولاعب نادي بيراميدز الحالي عمر جابر في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت التقارير أن إدارة نادي الزمالك، متمثلة في أمير مرتضى منصور مدير فريق الكرة، يواصل ضغطه على اللاعب من أجل العودة للفريق مرة خرى في يناير القادم.

نجم الزمالك يتوقع فوز الفريق بدوري أبطال إفريقيا

أكد محمد صلاح المدير الفني لفريق الترسانة، أن نادي الزمالك سيتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال صلاح خلال تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لكنه يعاني من الدلع بعض الشيئ".

وأضاف: "الزمالك يحتاج قلب دفاع وظهير أيمن ومهاجم الفترة المقبلة، ومن غير المنطقي مطالبة الفريق بشكل دائم تقديم أداء جيد، احيانا تحتاج للفوز فقط".

وأتم صلاح تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يلتقي المصري وبيراميدز في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية".

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أخبار نادي الزمالك اليوم

تعرف على تقرير ميتشو عن أزمة الزمالك الحقيقية والكنز الأبيض ولاعب مطلوب

وضع الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك تقريره قبل الرحيل عن القلعة البيضاء بعد فسخ التعاقد بين الطرفين.

وتعاقد الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى المسئولية الفنية خلفا لميتشو مؤخرًا

وجاء ميتشو في تقريره أن مشكلة المستحقات المالية هي السبب الرئيسي في النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة وعدم تقديم اللاعبين المستوى المأمول وانشغالهم بالحصول على حقوقهم المالية مما أثر على مسيرة الفريق.

وأوضح المدرب في تقريره على ضرورة الحفاظ على اللاعبين الموجودين في الفريق وعدم رحيل أي منهم بسبب المنافسات الصعبة على كافة المستويات المحلية والقارية وحاجة الفريق لكل العناصر الأساسية بالإضافة إلى عدم وجود سوى مقعد واحد فقط في يناير المقبل بما يعني صعوبة التعاقد مع لاعبين جدد، وكان على رأس اللاعبين كل من محمود علاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد بالإضافة إلى عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق.

وأشار إلى أن الفريق بحاجة لوجود مهاجم أجنبي جديد في يناير المقبل وسيكون مهم للزمالك بسبب الإصابة التي يعاني منها المغربي خالد بوطيب.

وفاز الفريق على أول أغسطس الأنجولي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز يوم الخميس القادم 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.