رياضة | بالأرقام.. جيمي فاردي يُحرج كبار هدافي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. جيمي فاردي يُحرج كبار هدافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق فوزا كبيرا على فريق استون فيلا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف جيمي فاردي في استون فيلا :-

وسجل جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي ثنائية لفريقه في المباراة، وعزز المهاجم الانجليزي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدف وبفارق 5 أهداف عن الوصيف تامي ابراهام مهاجم فريق تشيلسي.

مقارنة بين فاردي ومحمد صلاح هذا الموسم :-

وتسبب فاردي في احراج كبار هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بالارقام الذي يحققها، حيث أصبح الفارق بين مهاجم ليستر سيتي ومحمد صلاح الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج في الموسمين الماضيين إلى 9 اهداف خلال 16 جولة.

أرقام فاردي هذا الموسم في البريميرليج :-

وسجل جيمي هذا الموسم 16 هدفا في ستة عشر مباراة بمعدل هدف لكل مباراة، وصنع 3 أهداف لزملائه هذا الموسم في البريميرليج.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-

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1- جيمي فاردي 16 هدف.

2- تامي ابراهام 11 هدف.

3- ايمريك اوباميانج 10 أهداف.

3- ماركوس راشفورد 10 اهداف.

4- ساديو ماني 9 اهداف.

4- داني أنجز 9 اهداف.

4- سيرجو اجويرو 9 اهداف.

4- هاري كين 9 اهداف.