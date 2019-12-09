رياضة | بالأرقام: ماذا قدم محمد صلاح في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام: ماذا قدم محمد صلاح في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفرعون المصري محمد صلاح، المباراة رقم 100 له في الدوري الإنجليزي، عندما واجه ليفربول نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البريميرليج.

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث

وتمكن ليفربول من الإنتصار بثلاثة أهداف نظيفة، واستطاع صلاح من تسجيل هدف وصناعة آخر.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أرقام محمد صلاح خلال 100 مباراة له في الدوري الإنجليزي.

شارك صلاح مع تشيلسي في 13 مباراة، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

في حين شارك مع ليفربول في 87 لقاء، تمكن من تسجيل 61 هدف وصناعة 26 آخرين.

صلاح يحفر إسمه مع أساطير البريميرليج

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استطاع محمد صلاح من تسجيل 63 هدف وصناعة 28، خلال له 100 مباراة في البريميرليج، ليصبح رابع أكثر لاعب يسجل أهدافًا في 100 مباراة، بالدوري الإنجليزي، بعد آلان شيرار (79)، ورود فان نيستلروي (68)، وسيرجيو أجويرو (64).

وحصل محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، موسم 2017/2018.

كما استطاع الفرعون المصري من تحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي، في مناسبتين، الأولى بموسم 2017/2018، برصيد 32 هدفًا، والثانية برصيد 22 هدف، بالتساوي مع ساديو ماني، وبيير إيمريك أوباميانج.

كما حصل على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018، عن هدفه في مرمى إيفرتون.

تمكن الفرعون المصري من التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين على التوالي في عامي 2017 و2018.

بعد أدائه الرائع مع ليفربول، تمكن محمد صلاح من التواجد في المرتبة الثالثة في جائزة "ذا بيست" الممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2018، خلف الكرواتي لوكا مودريتش والذي حصل على المركز الأول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني.

وفاز صلاح بجائزة رابطة كتاب كرة القدم لأفضل لاعب لعام 2018.