الامارات | ميسي يستعرض الكرة الذهبية مع أبنائه

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يستعرض الكرة الذهبية مع أبنائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بفوزه بجائزة «الكرة الذهبية» كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، بقيادة فريقه إلى فوز كبير على مايوركا 5-2، أول من أمس، في المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعرض ميسي الكرة الذهبية في معقل برشلونة «كامب نو»، بعد أن قدمها له أبناؤه الثلاثة، وسط تصفيق جماهير البارسا.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف في الدقائق 17 و40 و83، فيما سجل أنطوان غريزمان هدفاً في الدقيقة السادسة، ولويس سواريز في الدقيقة 43. وسجل أنتي بودمير هدفي مايوركا في الدقيقتين 35 و64.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، متساوياً مع غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز الـ17.