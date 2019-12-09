الامارات | البريطاني جيمس برادلي بطلاً لرماية «الشوزن الدولية»

شكرا لقرائتكم خبر عن البريطاني جيمس برادلي بطلاً لرماية «الشوزن الدولية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الرامي البريطاني، جيمس برادلي، لقب بطولة اليوم الوطني لرماية الشوزن المفتوحة لكل الفئات، التي استضافتها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، واختتمت يوم الجمعة الماضي، ونال جيمس الميدالية الذهبية ومبلغ 15 ألف دولار، بينما حلّ المجري، تاماس جيري، في مركز الوصيف وحصل على 10 آلاف دولار، وجاء الإيطالي ميشيل اسبادا ثالثاً، وحصل على 7000 دولار.

كما أسفرت المنافسات، التي شارك فيها 200 رامٍ ورامية يمثلون 20 دولة، عن فوز الرامي الإماراتي، عبيد الخاطري، بالمركز السادس.

وفي منافسات الفرق تمكّن الفريق المكون من الرامي البريطاني جيمس برادلي، ومواطنه جاكي موري، وزميلهما المجري تاماس جيري، من الفوز بالمركز الأول، تلاهم الفريق المكون من الإماراتيين خالد الكعبي وعبيد الخاطري، وزميلهما السوري لورانس الباروكي، بينما حل الإيطاليون ميشيل مايوريز وكاريوسو ومينيكوني ثالثاً. حضر منافسات اليوم الختامي وقام بتكريم الفائزين، الشيخ سالم بن محمد بن ركاض العامري، والعقيد سعيد الكعبي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة خالد الكعبي.