الامارات | الشامسي: ظروف خاصة وراء استقالتي من رئاسة نادي الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: ظروف خاصة وراء استقالتي من رئاسة نادي الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سالم عبيد الشامسي أن ظروفاً خاصة وراء استقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة، لافتاً إلى أنه فخور بالإنجازات التي حققها النادي في الفترة الماضية.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «تقدمت بالفعل باستقالتي من رئاسة النادي، وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم المعنوي والمادي اللامحدود، الذي ظل يجده النادي من سموه، وقد عملنا طوال الفترة الماضية على تنفيذ الرؤية الثاقبة لسموه، خصوصاً في ما يتعلق بدمج ناديَي الشارقة والشعب في كيان واحد، وقد بدأ النادي يجني ثمار هذه الروية، وأتقدم أيضاً بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على الدعم الكبير الذي وجده النادي من سموه، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة».