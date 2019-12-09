الامارات | تشانغ ينضمّ للنجوم المشاركين في «مبادلة العالمية للتنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن تشانغ ينضمّ للنجوم المشاركين في «مبادلة العالمية للتنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس مشاركة الكوري، هيون تشانغ، ليكون ثامن وآخر المشاركين الذين يؤكدون وجودهم في البطولة، التي تقام في الفترة من 19 إلى 21 الجاري، في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتشهد البطولة حضور خمسة من المصنفين الـ10 الأوائل عالمياً، بمن فيهم المصنف الأول عالمياً رافاييل نادال، والمصنف الثاني عالمياً نوفاك ديوكوفيتش، والمصنف الخامس عالمياً دانييل ميدفيديف، والمصنف السادس عالمياً ستيفانوس تسيتسيباس، والمصنف العاشر عالمياً جايل مونفيس.