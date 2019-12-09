الامارات | «مونديال إكس كات» ينطلق للمرة الأولى في جميرا الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن «مونديال إكس كات» ينطلق للمرة الأولى في جميرا الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شواطئ دبي بداية من يوم الخميس المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم 2019.

ويحتضن شاطئ جميرا خلف مركز صن سيت مول الحدث الكبير الذي يقام للمرة الأولى في الواجهة البحرية في هذه المنطقة، بعدما اعتاد الجمهور على متابعته في الميناء السياحي.

واعتمدت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني الكامل، الذي يبدأ مع بدء التجهيز لخوض المنافسات، حيث تم تجهيز الموقع بالكامل عبر اللجنة المنظمة التي أكملت جهودها بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في الإمارة، وفي مقدمتها بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وعدد آخر من الجهات.

وتضم قائمة الزوارق المشاركة كلاً من (شرطة دبي 3) و(أبوظبي 4) و(أبوظبي 5) و(الفيكتوري 33) من الإمارات، إضافة إلى زوارق ماريتيمو 12 (أستراليا)، وترابل تو 10 (إيطاليا - أستراليا)، وإتش بي إيه 96 (إيطاليا)، ونيو ستار 9 (روسيا)، ورهيب 17 (الكويت)، ودي متري 20 (إيطاليا)، وفيدكس 22 (إيطاليا)، وكونسول بروكيرس (إيطاليا).