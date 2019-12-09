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الامارات | الفجيرة تستضيف البطولة العربية للفئات السنية في الشطرنج

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج اجتماعاً خلال منافسات البطولة العربية للرجال والسيدات، التي أقيمت بمدينة مستغانم في الجزائر، وترأس الاجتماع الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي.

وتم اعتماد جدول بطولات الموسم الجديد 2020، حيث تستضيف الإمارات بطولة الفئات السنية من ست إلى 20 عاماً للذكور والإناث في الفجيرة، خلال الفترة من 20 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين، وتستضيف العراق بطولة فرق الشطرنج للرجال والسيدات في مارس المقبل.

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