الامارات | مانشستر سيتي يدين حركات عنصرية ضد لاعب «يونايتد»

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يدين حركات عنصرية ضد لاعب «يونايتد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دان مانشستر سيتي «حركات عنصرية» قام بها أحد مشجعيه، بحسب ما أظهرت أشرطة متداولة على مواقع التواصل، ضد لاعبي الغريم مانشستر يونايتد خلال «ديربي» المدينة، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت الماضي.

واستضاف سيتي غريمه التاريخي ضمن المرحلة الـ16، أول من أمس، في مباراة انتهت بفوز الضيوف 2-1، في نتيجة أبقت سيتي، بطل الدوري في الموسمين الماضيين، ثالثاً برصيد 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، الفائز على مضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة.

وتوقفت مباراة قطبي المدينة الشمالية لبعض الوقت في الشوط الثاني، عندما تقدم لاعب يونايتد البرازيلي فريد لتنفيذ ركلة ركنية، لكنه تعرض لمقذوفات من المدرجات، حيث يُوجد مشجعو سيتي، أصابه بعضها بشكل مباشر في ظهره.

وأظهرت أشرطة متداولة عبر مواقع التواصل أحد المشجعين وهو يقوم بحركات القردة تجاه اللاعب ذي البشرة السمراء.

وأكد سيتي في بيان أنه «على اطلاع على شريط مصور يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشجع يقوم بحركات عنصرية خلال الشوط الثاني من المباراة ضد مانشستر يونايتد».

وأوضح النادي الأزرق أنه على تواصل مع مسؤولي شرطة مانشستر: «لمساعدتهم في تحديد هوية أي أفراد على علاقة بذلك، ومساعدتهم في التحقيقات».

وفي حين أشار النادي إلى أنه يتعاون أيضاً مع الشرطة لتحديد المسؤولين عن المقذوفات من المدرجات، شدد على أنه «يعتمد سياسة عدم التسامح مع أي تمييز من أي نوع كان، وكل من تثبت إدانته بإساءة عنصرية من أي نوع سيتم منعه من دخول النادي مدى الحياة». من جهته، طالب مدرب يونايتد، النرويجي أولي غونار سولسكاير، بفرض هذه العقوبة على المشجع الذي «ضبط متلبساً على الكاميرا، ويجب ألا يتم السماح له مجدداً بدخول ملعب لكرة القدم، فهذا الأمر غير مقبول».

وأضاف «ما حصل ليس خطأ سيتي، بل خطأ المشجع، فلا علاقة لنادي مانشستر سيتي بما حصل».

Advertisements

ولقي بيان سيتي تأييد مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، معتبراً أن مواجهة العنصرية في الملاعب «هي معركة نخوضها كل يوم. للأسف لقد حصلت مرات عدة في أكثر من مكان، وآمل ألا تتكرر مجدداً». وتشكل مظاهر العنصرية المتزايدة في ملاعب كرة القدم الأوروبية مصدر قلق لمسؤولي اللعبة، لاسيما الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا). وشهدت ملاعب الكرة في القارة العجوز، لاسيما في إيطاليا، تزايداً في الأشهر الماضية، ما دفع السلطات الكروية المعنية إلى فتح إجراءات تأديبية بحق اتحادات وطنية وأندية على خلفية تصرفات المشجعين.

ولقيت هذه التصرفات انتقادات واسعة في صفوف اللاعبين، مع دعوات من بعضهم إلى وقف المباراة في حال حصول مثل هذه التصرفات. كما انتقد العديد من اللاعبين ضعف الإجراءات العقابية في حالات مماثلة.

ورأى سولسكاير أن هذه المظاهر لن تتوقف «ما لم تكن لها عواقب.. هذه تصرفات تمت عن جهل». من جهتها، دانت مجموعة «كيك ات آوت» الإنجليزية المناهضة للعنصرية في الملاعب «الإساءة العنصرية من مشجعين في ديربي مانشستر».

ورحبت المجموعة ببيان سيتي، معتبرة أن «الإساءة العنصرية هي جريمة جنائية، ويجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس».

سولسكاير:

«ما حصل ليس خطأ سيتي، بل خطأ المشجع، فلا علاقة لنادي مانشستر سيتي بما حصل».

غوارديولا:

«معركة نخوضها كل يوم. للأسف حصلت مرات عدة في أكثر من مكان، وآمل ألا تتكرر».