الامارات | الشعفار: طموحنا كان ذهبية آسيوية.. فحصدنا 38 ميدالية متنوعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشعفار: طموحنا كان ذهبية آسيوية.. فحصدنا 38 ميدالية متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، أسامة الشعفار، أن طموحات اتحاد الدراجات بلا حدود على كل المستويات، جاء ذلك خلال استقبال المنتخب العائد من المشاركة الناجحة في البطولة العربية بقيادة البطل الأولمبي يوسف ميرزا.

وكانت بعثة المنتخب قد عادت إلى البلاد مساء أول من أمس، وتضم منتخبات الكبار والشباب والناشئين والإناث، بعد المشاركة في البطولة العربية لدراجات الطريق التي أقيمت في الاسكندرية بمشاركة منتخبات 11 دولة عربية، ونجح أبطال الإمارات في الحصول على المركز الثاني برصيد ثماني ميداليات، منها خمس ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة. وقال الشعفار، لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا أكثر مما كنا نطمح في تحقيقه، لاسيما على المستوى القاري، حيث كنا نحلم بالفوز بميدالية ذهبية واحدة فحققنا 38 ميدالية متنوعة بفضل العمل الجماعي، وأتقدم بالشكر للاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية على ما بذلوه من جهد في البطولة العربية، ونأمل دوام التوفيق، وأن يكون القادم أفضل».

من جانبه، أعرب أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، عن سعادته بتحقيق منتخبات الناشئين والإناث ميداليات ذهبية في البطولة، وأكد أن «ما تحقق يؤكد سلامة قاعدة اللعبة، ويبشر بمستقبل طيب».