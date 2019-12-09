الامارات | «أبيض السنوكر والبلياردو» يقبض على لقب البطولة الخليجية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر هيمنته الخليجية، عقب نجاحه في انتزاع المركز الأول للبطولة الخليجية المجمعة للبلياردو والسنوكر، التي أسدل الستار عليها أول من أمس في سلطنة عمان، وتمكن خلالها من حصد 11 ميدالية ملونة، بواقع خمس ذهبيات وست ميداليات برونزية. ففي السنوكر، حقق اللاعبون أربع ميداليات ذهبية، استهلت بإحراز محمد شهاب ذهبية فردي الرجال، واتبعت بحصول عيسى السيد على ذهبية فردي الماسترز، قبل أن يتمكن الثنائي محمد شهاب ومحمد الجوكر من الفوز بذهبية فرق الرجال، ثم بذهبية فرق الماسترز عن طريق عيسى السيد وسيف الكتبي، وأضاف صلاح الريماوي الذهبية الخامسة في فئة فردي الكرات التسع بالبلياردو. وعلى صعيد الميداليات البرونزية، أحرز خالد الكمالي برونزية منافسات الكرات الست، والتي جاءت مكملة لبرونزيتي الفرق في مسابقات الثماني كرات عبر كل من الثنائي صلاح الريماوي وعبدالله جمعة بجانب الثنائي عماد مبارك وصلاح العوضي، ليضيف الثنائي صلاح الريماوي وعبدالله جمعة برونزية مسابقة الكرات التسع، قبل أن يحقق سيف الكتبي برونزية فردي الماسترز، وعبدالرحمن سيف برونزية فردي الرجال. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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