الامارات | ضربة جزاء في الثواني الأخيرة تكتب النصر بـ «اليد»

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جزاء في الثواني الأخيرة تكتب النصر بـ «اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت ضربة الجزاء في الثواني الأخيرة، فريق النصر، الفوز على ضيفه مليحة «22-21»، أول من أمس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، التي شهدت أيضاً في المجموعة ذاتها، تحقيق الجزيرة لانتصارٍ مستحق على ضيفه الوحدة بواقع «25-21»، فيما سجلت مباريات المجموعة الأولى ابتسام الأرض لأصحابها، بفوز الوصل على بني ياس «31-27»، والعين على الظفرة «34-30».

وعلى الرغم من البداية القوية للنصر وإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة «12-9»، إلا أنه سرعان ما تمكن الوافد الجديد على ساحات اللعبة فريق مليحة من فرض التعادل ودخول الدقيقة الأخيرة من المباراة بنتيجة «21-21»، قبل أن يحتسب الطاقم التحكيمي المكون من محمد النعيمي ونبيل خميس ضربة جزاء لمصلحة العميد في الثواني الأخيرة، نفذها بنجاح محترف النصر مصباح صادقي، مهدياً فريقه الفوز بفارق الهدف وبنتيجة «22-21». وفي سيناريو مغاير، هيمن الجزيرة على مجريات لقاء ضيفه الوحدة، بعد أن نجح فخر أبوظبي في انهاء الشوط الأول متقدماً بفارق أربعة أهداف بواقع «12-8»، والحفاظ على هذا الفارق حتى صافرة النهاية وحسم الفوز بنتيجة «25-21».