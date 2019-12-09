شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: تكريم الرئيس أهم من لقب الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رمضان صبحى، قائد المنتخب الأوليمبى لكرة القدم، أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يمثل له تقديرا شخصيا لا نظير له، لافتا إلى أن البطولة الإفريقية التي أعادت اكتشافه مرة أخرى والجهد الذي بذله مع اللاعبين داخل وخارج الملعب جنى ثماره بالحصول على تكريم من رئيس الجمهورية.

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وشدد «صبحى» على أن تقدير رئيس الجمهورية للاعبين والجهاز الفنى أهم وأكبر لديه من حصوله على لقب أفضل لاعب في إفريقيا تحت 23 سنة.

وقال: «عندما يأتى التكريم من رئيس الدولة يكون له مذاق خاص وتقدير للجهد الذي بذلناه قبل وأثناء البطولة».

وشدد على أن شوقى غريب، المدير الفنى، صاحب الدور الأكبر في تهيئة اللاعبين في تحقيق إنجاز التأهل، مؤكدا أن المشاركة في الأوليمبياد تحتاج إلى إقامة مباريات ودية مع منتخبات مختلفة يحددها الجهاز الفنى وفقًا لرؤيته.