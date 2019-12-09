شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: أحلم بلقب هداف الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأوليمبى لكرة القدم، المنافسة على لقب هداف أوليمبياد طوكيو 2020 هدفًا أمامه خلال مشاركة الفريق فى الأوليمبياد المقبلة، وقال مصطفى محمد: «تكريم الرئيس وسام على صدر كل لاعب، وسيمنحنى دافعا مختلفا بالتفكير فى المنافسة على لقب هداف البطولة»، لافتا إلى أنه يثق فى قدراته التهديفية وعدم الخوف من مدافعى الفرق المنافسة. وشدد مهاجم الزمالك الصاعد على أن شوقى غريب لعب معه دورا كبيرا فى حصوله على لقب هداف بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، مؤكدا أن المدير الفنى طور من أدائه فى المباريات الرسمية، خصوصا فى التحرك من غير كرة واستغلال الفرص أمام مرمى المنافسين، لافتا إلى أن اللاعبين قادرون على المشاركة فى نهائيات الأوليمبياد أمام أى فريق، مؤكدا جدارة أى لاعب بالفريق على منافسة أى لاعب آخر فى الأوليمبياد، وأضاف: «نمتلك لاعبين هم الأفضل، وإخلاصنا داخل الملعب سيكون سلاحنا أمام المنافسين».

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