شكرا لقرائتكم خبر عن «غريب»: تاريخي تنقصه ميدالية أوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبى لكرة القدم، أن الجهاز الفنى والإدارى بدأ الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020 من اليوم التالى لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

Advertisements

وقال غريب لـ«المصرى اليوم»: «تكريم الرئيس ضاعف المسؤولية علينا بضرورة تحقيق ميدالية أوليمبية والظهور بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية».

ولفت إلى أن التتويج الأوليمبى هو الذي ينقصه في مشواره الحافل مع كرة القدم سواء لاعبا أو مدربا.

مؤكدا أنه توج بلقب أمم إفريقيا لاعبا عندما كان أحد العناصر الأساسية في جيل 86 الذي حصد اللقب وقتها، فضلا عن حصوله على اللقب ثلاث مرات متتالية مساعدًا للمدير الفنى مع الجيل الذهبى 2006 و2008 و2010، إلى جانب تتويجه ببرونزية العالم للشباب عندما كان مديرا فنيا عام 2001. وشدد غريب على أن المنافسة ستكون صعبة للغاية باعتبار أن الاوليمبياد تختلف عن البطولات الدولية الأخرى، مؤكدا أن الجهاز الفنى يتابع كافة اللاعبين الذين كانوا متواجدين معه خلال بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة إلى عناصر جديدة سيتم ضمها خلال الفترة المقبلة.