شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريم الرئيس.. «فراعنة الأوليمبياد» يتعهدون بحصد ميدالية في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى لكرة القدم بقيادة شوقى غريب، المدير الفنى، واللاعبون على حصد ميدالية أوليمبية خلال مشاركة الفريق في أوليمبياد طوكيو 2020 عقب تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الرياضة من الطبقة الأولى إلى الجهاز الفنى واللاعبين بعد حصولهم على بطولة إفريقيا تحت 23 سنة وتأهلهم إلى أوليمبياد طوكيو.

وعقد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، اجتماعا مع اللاعبين عقب تكريم رئيس الجمهورية طالبهم خلاله بضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة وعدم إثارة المشاكل مع أنديتهم والتركيز في الحلم الأكبر بحصد ميدالية أوليمبية خلال الأوليمبياد، ووعد اللاعبون خلال الجلسة بحصد ميدالية أوليمبية وإهدائها إلى رئيس الجمهورية الذي كرمهم بعد الإنجاز الأول الذي تحقق بالتأهل للأوليمبياد وحصد اللقب الإفريقى.

وأكد اللاعبون خلال الجلسة أنهم سيرفعون اسم مصر عاليا في طوكيو 2020 بتقديم عروض قوية تعيد للكرة المصرية هيبتها في المحافل الدولية، خصوصا بعد إشادة الرئيس بالأداء الرجولى والالتزام الذي ظهر به الجهاز الفنى واللاعبون خلال بطولة أمم إفريقيا.